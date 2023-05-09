Шесть человек задержаны в Латвии за празднование 9 Мая

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Шесть человек задержаны в Латвии за возложение цветов 9 Мая к местам демонтированных советских памятников и демонстрацию запрещенных в стране символов, сообщает РИА Новости со ссылкой на латвийскую полицию.

Возбуждено девять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело. Уточняется, что шесть производств запустили в Рижском регионе, два – в Латгалии и одно – в Земгале.

Большинство из них началось в связи с возложением цветов и демонстрацией букв Z и V.

Ранее российскому послу в Польше и другим дипломатам не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Агрессивная толпа преградила дипломатам дорогу. Собравшиеся потребовали, чтобы посол снял георгиевскую ленту с пиджака. Он был вынужден уехать.