02 июля, 12:48Политика
Посольство РФ выразило протест МИД Эстонии из-за переноса захоронений советских воинов
Фото: ТАСС/Стрингер
Посольство России в Таллине направило ноту протеста в МИД Эстонии с призывом остановить начатый накануне перенос захоронений советских воинов в республике. Об этом говорится в телеграм-канале диппредставительства.
В российском посольстве назвали эти действия кощунственными и призвали прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, направленную на пересмотр итогов Второй мировой войны.
Диппредставительство требует вернуть памятники на их прежние места.
В апреле власти болгарской столицы Софии возобновили процесс демонтажа памятника Советской армии после решения Высшего административного суда, который признал недействительными постановления административного суда Софии ввиду отсутствия юридического интереса. В частности, 22 апреля с постамента сняли облицовочные плиты с надписями.
Демонтаж памятника начался в декабре прошлого года. У скульптурной группы срезали самую высокую часть – руку солдата с пистолетом-пулеметом ППШ. Причиной демонтажа памятника назвали трещины и эрозии в сооружении, которые могут представлять опасность для горожан.
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