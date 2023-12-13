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01:00

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В Софии начали демонтаж памятника Советской армии

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Рабочие начали демонтаж памятника Советской армии в Софии в Болгарии. Об этом со ссылкой на Болгарское национальное телевидение сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у скульптурной группы была срезана самая высокая часть – рука солдата с пистолетом-пулеметом ППШ. Причиной демонтажа памятника называют трещины и эрозии в сооружении, которые могут представлять опасность для горожан.

После сноса памятника самые высокие фигуры будут отреставрированы и выставлены как часть экспозиции Музея социалистического искусства.

В октябре сообщалось, что в городе Львов на западе Украины местные власти демонтируют плиты с именами воинов РККА, захороненных на мемориальном кладбище на Марсовом поле.

В прошлом году в городе Тульчин Винницкой области Украины снесли памятники Александру Суворову и Александру Пушкину. Ситуацию прокомментировал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который отметил, что теперь монументы будут устанавливать в честь "разнообразных гетманов".

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