Во Львове демонтируют плиты с именами советских воинов при помощи экскаватора

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В городе Львове на западе Украины местные власти демонтируют плиты с именами воинов РККА, захороненных на мемориальном кладбище на Марсовом поле. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинские СМИ.

Уточняется, что плиты сносят при помощи экскаватора.

О планах перезахоронить останки советских воинов стало известно летом 2022 года. В августе 2023 года останки 653 человек были эксгумированы.

Кроме того, местная чиновница заявила, что Львовский горсовет планирует до конца 2024 года эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов с находящегося неподалеку другого мемориального комплекса – Холма Славы. При этом место перезахоронения пока не определено.

Ранее стало известно, что в поселке Брюховичи подо Львовом демонтировали памятник "Родина-мать".

На сайте горсовета говорится, что памятник сняли в рамках "деколонизации". Также в поселке Винники хотят снести памятник "Воин". В силу исторической ценности монумент перенесут в специализированный музей города.

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