30 октября, 17:11Политика
Во Львове демонтируют плиты с именами советских воинов при помощи экскаватора
Фото: РИА Новости/Стрингер
В городе Львове на западе Украины местные власти демонтируют плиты с именами воинов РККА, захороненных на мемориальном кладбище на Марсовом поле. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинские СМИ.
Уточняется, что плиты сносят при помощи экскаватора.
О планах перезахоронить останки советских воинов стало известно летом 2022 года. В августе 2023 года останки 653 человек были эксгумированы.
Кроме того, местная чиновница заявила, что Львовский горсовет планирует до конца 2024 года эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов с находящегося неподалеку другого мемориального комплекса – Холма Славы. При этом место перезахоронения пока не определено.
Ранее стало известно, что в поселке Брюховичи подо Львовом демонтировали памятник "Родина-мать".
На сайте горсовета говорится, что памятник сняли в рамках "деколонизации". Также в поселке Винники хотят снести памятник "Воин". В силу исторической ценности монумент перенесут в специализированный музей города.
Власти города Запорожья переименовали 70 улиц, связанных с историей России
Читайте также