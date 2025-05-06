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06 мая, 15:18

Политика

Захарова сравнила подготовку Европы к войне с Россией с Третьим рейхом

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Евросоюз проводит ремилитаризацию и готовится к войне с Россией, как когда-то Третий рейх. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как отметила дипломат, Европа не скрывает этого и называет Россию врагом.

"Уроки истории они явно не выучили", – цитирует Захарову ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что почти вся Европа ведет войну под нацистскими знаменами. С его слов, европейские страны поддерживают антироссийским режим президента Украины Владимира Зеленского, который отправляет на фронт военных с шевронами нацистских дивизий.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркивал, что во многих государствах мира наблюдается целенаправленное поощрение нацизма и русофобии. Также многие страны пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль Советского Союза в Победе.

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