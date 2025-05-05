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В Службе внешней разведки России заявили, что состав европейских стран, приглашенных Украиной для участия в мероприятиях в честь 9 Мая, практически полностью совпадает с гитлеровской коалицией, воевавшей против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-бюро СВР.

"Неслучайно реакция на это мероприятие среди комментаторов была крайне негативной: его окрестили "пиар-акцией негодяев из Брюсселя", "Днем проигравших" или "Днем потомков нацистов", – заметили в ведомстве.

В СВР также отметили, что цинизм глав европейских государств усиливается их планами посетить Киев для участия в "альтернативных" мероприятиях, предложенных президентом Украины Владимиром Зеленским вместо празднования Дня Победы в Москве.

По данным ведомства, ключевая роль режима Зеленского на данной встрече как символа "факела свободы" может нанести существенный удар по имиджу Евросоюза.

"На фоне этого особенно вызывающе выглядит почитание украинских карателей из гитлеровского батальона "Нахтигаль" и дивизии СС "Галичина", которые участвовали в преступлениях на территории Словакии, Сербии и Польши", – добавили в СВР.

Помимо этого, глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла страны – члены ЕС и кандидатов на вступление в объединение от участия в торжествах в России, напомнили в СВР.

В Службе внешней разведки России также отметили, что Европа и Украина пытаются омрачить празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ведомстве заметили, что европейские государства продолжают свою политику реваншизма, потакая авантюрам Киева. Так в СВР расценили решение ФРГ не допустить послов РФ и Белоруссии на памятные мероприятия по всей стране.