Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Европа и Украина пытаются омрачить празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Кроме того, европейские государства продолжают свою политику реваншизма, потакая авантюрам Киева. Так в СВР расценили решение ФРГ не допустить послов РФ и Белоруссии на памятные мероприятия по всей стране.

Цинизм европейцев усугубляется планами лидеров некоторых стран Евросоюза (ЕС) принять приглашение украинского лидера Владимира Зеленского и прибыть в Киев для участия в мероприятиях, которые должны стать альтернативой торжествам 9 мая в Москве.

"Круг европейских стран, приглашенных в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС. Неслучайна реакция на указанное сборище комментаторов, окрестивших его пиар-акцией негодяев из Брюсселя, Днем проигравших или Днем потомков нацистов", – говорится в сообщении службы.

В ведомстве также подчеркнули, что Зеленский якобы несет "факел свободы", но в действительности на Украине происходит демонстративное почитание украинских карателей времен ВОВ, которые участвовали в преступлениях на территории Словакии, Сербии и Польши. В СВР считают, что это может стать существенным ударом по имиджу стран ЕС, которые выступают за европейские ценности.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар отмечал, что европейские лидеры не намерены ехать в Киев для празднования 80-летия Победы. По его словам, там не ожидается большого числа значимых политиков, так как все они следят за ходом переговоров РФ и США в целях урегулирования украинского конфликта.

Тем не менее празднование Дня Победы вряд ли сможет стать переломным моментом, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, неонацизм в европейских странах стал проявляться более существенно, несмотря на отказ от визитов европейских лидеров в Киев.

До этого Владимир Путин отметил вклад всех народов СССР в Победу в войне. Однако он подчеркнул, что роль РСФСР в этом была максимальной, так как республика "положила на алтарь своих сынов и дочерей" больше, чем все остальные. Тем не менее общая победа стала триумфом советского и российского народа, который не жалел себя ради достижения общей цели, указал президент.