Business Insider: НАТО пересматривает военную доктрину из-за превосходства России

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НАТО собирается внести корректировки в военную доктрину, так как действующая стратегия устарела и стала уязвимой на фоне превосходства России. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Business Insider.

По мнению военных экспертов, действия Вооруженных сил России на Украине поставили под сомнение господство Альянса в воздухе. Именно поэтому бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный призвал НАТО изменить военную доктрину, в том числе в области использования БПЛА. По его словам, это нужно для того, чтобы конкурировать с Россией.

Члены Альянса разделяют мнение Залужного. Они считают, что, помимо крупномасштабных и дорогостоящих систем, НАТО нужно закупить огромное количество дешевого и расходуемого оружия, например беспилотники.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что НАТО и Евросоюз готовятся к военному конфликту с Россией. По его словам, западные страны планируют нанести стратегическое поражение. Для этого против России развернута широкомасштабная подрывная работа, уточнял он.

В связи с этим секретарь Совбеза призвал сделать все для разгрома "возрождаемого на Западе нацизма". Борьбу с этим Шойгу назвал одной из основных задач спецоперации на Украине. Он считает, что западные страны вводят антироссийские санкции для провокации протестных настроений россиян.

