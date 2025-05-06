РФ призывает страны Южного Кавказа критически подходить к учениям с НАТО

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Совместные учения НАТО со странами Южного Кавказа направлены на дестабилизацию региона и военно-политическую напряженность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя начавшиеся в Грузии учения со странами альянса.

Захарова отметила, что альянс продолжает затягивать республики Южного Кавказа в орбиту своего влияния.

"Как правило, именно через такие форматы взаимодействия НАТО навязывает регионалам собственные стандарты, идеологию, создает условия для переформатирования их оборонного комплекса и установления контроля за развитием вооруженных сил, внутри и внешнеполитическими процессами", – сказала она в ходе брифинга.

Официальный представитель МИД РФ считает, что ни у кого не должно оставаться никаких иллюзий о том, что действия альянса на Южном Кавказе направлены на создание там нестабильности и военно-политической напряженности.

Уточняется, что с 28 апреля в Грузии проходят командно-штабные учения с участием НАТО. В мероприятии принимают участие 17 стран – членов военного блока, в том числе Армения и Азербайджан.

Захарова сообщила, что основной целью блока является использование потенциалов и ресурсов стран региона в интересах Запада. Она также уточнила, что особенно это касается части геополитического противостояния с РФ.

Ранее Мария Захарова иронично прокомментировала новости о тайной подготовке Великобритании к военному конфликту с Россией. Также она сопроводила пост соответствующими фотографиями Трасс и Джонсона. Также она опубликовала фотографию с Мэй, танцующей при выходе на сцену на съезде британской Консервативной партии в 2018 году.