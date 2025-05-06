Захарова прокомментировала новости о подготовке Великобритании к конфликту с РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала новости о тайной подготовке Великобритании к военному конфликту с Россией. Об этом сообщает RT.

"Оба принца и король (Уильям, Гарри и Карл III. – Прим. ред.) поведут в бой британских банкиров, дизайнеров и, конечно, ученых. Лиз Трасс (экс-премьер Великобритании. – Прим. ред.) на танке будет прикрывать свой тыл. Борис Джонсон (экс-премьер Великобритании. – Прим. ред.) десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех Тереза Мэй (член Палаты лордов. – Прим. ред.) танцем и байками про "Новичок", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Захарова сопроводила пост соответствующими фотографиями Трасс и Джонсона. Также она опубликовала фотографию с Мэй, танцующей при выходе на сцену на съезде британской Консервативной партии в 2018 году.

Ранее СМИ сообщили, что Великобритания разрабатывает новую стратегию гражданской обороны на случай военного конфликта. По данным журналистов, обновленный план содержит детальный алгоритм действий на случай гипотетического нападения на страну в первые часы после атаки.

Авторы материала также подчеркивают, что главным поводом для разработки документа стали предполагаемые риски военного конфликта с Россией. Однако нет официальных комментариев британских властей, подтверждающих эту версию.