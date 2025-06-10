Новый раунд переговоров России и США пройдет в Москве

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Новый раунд переговоров России и США по устранению "раздражителей" в двусторонних дипломатических отношениях пройдет "в самое ближайшее время в Москве". Об этом в интервью ТАСС рассказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Журналисты спросили дипломата, подкрепляет ли действующая американская администрация конкретными делами заявления о готовности восстанавливать отношения с Россией, а также о том, когда и где состоится очередной раунд консультаций по нормализации деятельности дипмиссий двух государств.

Он ответил, что до выздоровления отношений между Москвой и Вашингтоном еще далеко, а сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице "глубинного государства", но и "ястребами" в конгрессе, где сформировалось устойчивое антироссийское лобби.

По словам Дарчиева, движение вперед все-таки есть и измеряется осязаемым результатом, как принятое во время последнего раунда консультаций предварительное решение перенести переговоры в свои столицы.

Информацию о скором проведении третьего раунда переговоров ранее подтвердил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что появился комплекс вопросов как более легких, так и трудных. Однако, считает он, в отношениях с Соединенными Штатами вопросы не могут быть легкими.