МИД: РФ и США скоро проведут третий раунд переговоров "по обоюдным раздражителям"

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Россия и США скоро проведут третий раунд переговоров "по обоюдным раздражителям". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Двусторонняя проблематика. Здесь есть движение, мы работаем над повышением его темпа и интенсивности. Приближается третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям. Пока еще рано говорить о конкретной дате, но раунд, надеюсь, состоится очень скоро", – передает РИА Новости слова замминистра.

По словам Рябкова, сформировался комплекс вопросов как более легких, так и трудных. Однако он отметил, что в отношениях с Америкой вопросы не могут быть легкими. Политик привел пример, что в настоящее время с США проще разобраться с визами, чем с возобновлением прямого авиасообщения.

Также политик заметил, что трудности не расхолаживают РФ, а, наоборот, мобилизуют. Рябков подчеркнул, что Россия будет добиваться от США внятной реакции на все предложения, в том числе на те, которые отражаются в дорожной карте по теме возвращения российской стороне конфискованных объектов дипломатической недвижимости в Штатах.

Россия и США провели первый и второй раунды переговоров 27 февраля и 10 апреля. По завершении второго раунда посол России в Вашингтоне, возглавлявший делегацию РФ на переговорах, Александр Дарчиев заявлял, что делегации отметили необходимость устранения "раздражителей" для укрепления доверия между государствами и восстановления полноценных межгосударственных связей.

Кроме того, Москва и Вашингтон обменялись нотами, гарантирующими беспрепятственное банковское и финансовое обслуживание дипломатических миссий России и США, в том числе российские взносы в ООН и другие международные организации.