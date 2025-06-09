В МИД заявили, что решение о встрече Лаврова и Рубио примут лидеры России и США

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вопрос об очной встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио будет решаться президентами двух государств. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Лавров и Рубио находятся в постоянном контакте и заинтересованы поддерживать связь.

"Они провели уже семь телефонных разговоров, очно пообщались в феврале в Эр-Рияде. Конечно, происходящее применительно к Украине и поискам путей урегулирования накладывает свой отпечаток на нашу двустороннюю повестку дня фактически на всех уровнях", – цитирует Рябкова ТАСС.

Последний телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся в конце мая. В ходе него стороны обсудили подготовку к переговорам, а также ход реализации договоренностей Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Лавров проинформировал Рубио о подготовке предложений к очередному раунду российско-украинских переговоров в Стамбуле. В свою очередь, госсекретарь США подчеркнул нацеленность Трампа на скорейшее завершение конфликта и выразил готовность Вашингтона содействовать сближению позиций сторон.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что сигналы о возможности диалога Путин и Трампа вносит дисбаланс в систему работы "глубинного государства" Запада, которая основана на принципе конфронтации.