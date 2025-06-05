Politico: в Белом доме считают, что Трамп всегда был жесток с Путиным

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В Белом доме считают, что американский президент Дональд Трамп всегда был жесток по отношению к Владимиру Путину. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в администрации США.

"Внешняя политика этого президента (Трампа. – Прим. ред.) уникальна тем, что он может быть жестоким по отношению к нашим противникам", – говорится в сообщении.

При этом, как указал собеседник издания, глава Белого дома может "смотреть в глаза", пытаясь обеспечить мир.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 4 июня. Лидеры обсудили атаку Украины на российские аэродромы. Глава Белого дома охарактеризовал беседу как позитивную, однако уточнил, что она не стала "той, которая приведет к немедленному миру".

Кроме того, лидеры государств договорились продолжать контакты по вопросам урегулирования украинского конфликта как на высшем уровне, так и по другим каналам. Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду, что Москва и Киев вновь смогут сесть за стол переговоров после изучения проектов меморандумов сторон.

