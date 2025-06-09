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Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что россияне требуют от властей более жестоких мер в отношении Украины после того, как киевский режим атаковал российские территории. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью Мединского американскому журналисту Рику Санчесу.

Он уточнил, что российской делегации было сложно ехать в Стамбул 2 июня на второй раунд переговоров после ЧП с пассажирским поездом в Брянской области. Он считает, что этот инцидент является терроризмом.

"Конечно, после этого граждане требуют: нужно "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров", – добавил помощник президента РФ, который возглавил российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

Автомобильный мост в Брянской области обрушился на проезжавший под ним пассажирский состав 31 мая. Всего в поезде находились 388 пассажиров. В результате ЧП погибли семь человек, еще 122 человека пострадали.

После произошедшего следователи сообщили, что мост обрушился из-за подрыва. ЧП было квалифицировано как теракт.

Кроме того, СК установил, что подорвавший мост в Брянской области действовал по указанию украинских властей.

