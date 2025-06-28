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01:48

Политика

Трамп высоко оценил слова Путина об отношениях России и США

Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высоко оценил слова Владимира Путина об отношениях США и России в разговоре с журналистами в пятницу, 27 июня. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что Путин выступил с рядом приятных заявлений в адрес США и администрации Белого дома. По его словам, российский президент "вновь уважает" Соединенные Штаты. При этом Трамп отметил, что еще год назад при президентстве Джо Байдена никто не относился к Вашингтону с уважением, так как в правительстве находились некомпетентные люди, у которых были "дурные намерения".

Ранее Путин в разговоре с журналистами по итогам саммита ЕАЭС в Минске заявил, что отношения между Россией и США начинают выравниваться благодаря Трампу. Сейчас не все решено в сфере дипломатических отношений, но первые шаги уже были сделаны новой администрацией Белого дома.

Также российский лидер подчеркнул, что его встреча с Трампом вполне возможна и Россия будет "с удовольствием" ее готовить. Выход на новый уровень сотрудничества должен быть результатом этой встречи.

Песков сообщил, что Москва поддерживает посредническую роль США в украинском конфликте

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