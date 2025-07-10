Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 16:00

Политика

Рубио заявил, что США ждут от РФ дорожную карту по Украине

Фото: ТАСС/EPA/AL DRAGO

США ожидают увидеть от России дорожную карту по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре.

"Мы остаемся вовлеченными в процесс, мы обменялись некоторыми идеями и комментариями, которые я отправлю обратно в Вашингтон. <...> Это честный разговор, важный, он состоялся", – ответил Рубио на вопросы журналистов.

Москва и Вашингтон затронули и другие темы, не связанные с Украиной, но она все равно была основной, добавил госсекретарь Штатов.

Встреча главы российского МИД и американского госсекретаря состоялась в столице Малайзии на полях встречи глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По итогам разговора с Лавровым Рубио отметил, что США чувствуют раздражение, а также разочарованы отсутствием большего прогресса в мирных переговорах по украинскому урегулированию.

В частности, Вашингтон хочет добиться от своих европейских партнеров передачи Киеву противовоздушных систем Patriot. Дать такое вооружение могла бы Испания или Германия.

Лавров в ходе встречи высказал предложения по Украине, которые ранее не озвучивались со стороны РФ, отмечал госсекретарь. Он не стал гарантировать достижение мира, но пообещал передать новую концепцию американскому лидеру Дональду Трампу.

Читайте также


Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика