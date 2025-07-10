Рубио заявил, что США ждут от РФ дорожную карту по Украине

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США ожидают увидеть от России дорожную карту по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре.

"Мы остаемся вовлеченными в процесс, мы обменялись некоторыми идеями и комментариями, которые я отправлю обратно в Вашингтон. <...> Это честный разговор, важный, он состоялся", – ответил Рубио на вопросы журналистов.

Москва и Вашингтон затронули и другие темы, не связанные с Украиной, но она все равно была основной, добавил госсекретарь Штатов.

Встреча главы российского МИД и американского госсекретаря состоялась в столице Малайзии на полях встречи глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По итогам разговора с Лавровым Рубио отметил, что США чувствуют раздражение, а также разочарованы отсутствием большего прогресса в мирных переговорах по украинскому урегулированию.

В частности, Вашингтон хочет добиться от своих европейских партнеров передачи Киеву противовоздушных систем Patriot. Дать такое вооружение могла бы Испания или Германия.

Лавров в ходе встречи высказал предложения по Украине, которые ранее не озвучивались со стороны РФ, отмечал госсекретарь. Он не стал гарантировать достижение мира, но пообещал передать новую концепцию американскому лидеру Дональду Трампу.

