ТАСС: приезда Зеленского на Аляску ожидать не стоит

Фото: ТАСС/ЕРА/NECATI SAVAS

Украинский лидер Владимир Зеленский не будет присутствовать на Аляске во время саммита России и США. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на несколько источников.

"Ожидать его приглашения не стоит", – сказал один из собеседников агентства.

Другой инсайдер подчеркнул, что США не будут препятствовать возможным позитивным результатам встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

В свою очередь, военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко назвал символичным выбор Аляски местом для проведения саммита. Он отметил, что расположение штата в США исключает участие во встрече посредников из других стран, например Турции, ОАЭ или формально нейтральных государств.

"Территория прямо говорит, что договор идет между Россией и США, без кого-либо еще. И при этом Аляска – бывшая российская территория, бесконфликтно проданная Соединенным Штатам. Этакий символ договора между сверхдержавами", – пояснил эксперт в эфире радио КП.

Встреча Путина и Трампа на Аляске состоится в пятницу, 15 августа. Ожидается, что старт будет дан в 14:00 по местному времени. В таком случае в Москве из-за разницы часовых поясов она начнется 16-го числа.

Основной темой обсуждения станет вопрос долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Со слов главы Белого дома, он планирует подтолкнуть своего российского коллегу к прекращению кризиса. Также он надеется, что итогом переговоров станут прямые переговоры Путина и Зеленского.

При этом Трамп не подтвердил присутствие последнего. Он допустил приезд Зеленского, но усомнился в целесообразности, поскольку, как пояснил лидер США, за 3,5 года его украинский коллега провел множество встреч, которые не привели к результату.

