Встреча Путина и Трампа на Аляске может состоятся 16 августа

Встреча Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на Аляске может состоятся не 15 августа, а 16 августа из-за разницы в часовых поясах.

Предполагается, что если саммит назначат на 14:00 по местному времени, то в Москве будет 01:00 следующего дня. Ожидается, что главной темой переговоров между лидерами двух стран станет ситуация на Украине. Также президенты обсудят двусторонние экономические интересы в арктической повестке.

По словам заведующего кафедрой международного частного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Владимира Канашевского, полет самолета с российским лидером над Аляской будет дополнительно согласован с властями США. В целях безопасности борт, как предполагается, полетит из Чукотки через Берингов пролив.

