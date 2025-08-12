Форма поиска по сайту

12 августа, 14:30

Политика

Встреча Путина и Трампа на Аляске может состоятся 16 августа

Эксперт рассказал о ситуации на фондовом рынке перед встречей Путина и Трампа

Подразделения "Центра" успешно продвинулись в Яблоновке в ДНР

Трамп назвал визит Путина в США жестом уважения

В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах

Российские войска освободили Луначарское в ДНР

Отели Аляски резко подняли цены перед встречей Путина и Трампа

Дональд Трамп "почти поехал в Россию" в четвертый раз

Трамп назвал грядущую встречу с Путиным "пробной"

Трамп ждет конструктивного разговора с Путиным

Встреча Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на Аляске может состоятся не 15 августа, а 16 августа из-за разницы в часовых поясах.

Предполагается, что если саммит назначат на 14:00 по местному времени, то в Москве будет 01:00 следующего дня. Ожидается, что главной темой переговоров между лидерами двух стран станет ситуация на Украине. Также президенты обсудят двусторонние экономические интересы в арктической повестке.

По словам заведующего кафедрой международного частного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Владимира Канашевского, полет самолета с российским лидером над Аляской будет дополнительно согласован с властями США. В целях безопасности борт, как предполагается, полетит из Чукотки через Берингов пролив.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

