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09 июля, 07:45

Общество

В российских школах введут единые нормы времени для контрольных работ

В российских школах введут единые нормы времени для контрольных работ

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С нового учебного года в российских школах вводятся единые нормы времени для контрольных и проверочных работ. Теперь практическое задание должно длиться не больше одного урока – 45 минут.

Форматы контроля, такие как ВПР, могут проводиться максимум в течение двух уроков, но не дольше. Кроме того, общий объем проверочных работ не должен превышать 10% от всего учебного времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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