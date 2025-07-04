Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 22:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил о завершении строительства школы в ТиНАО

Собянин сообщил о завершении строительства школы в ТиНАО

Сергей Собянин назвал ключевые приоритеты развития ТиНАО

Сергей Собянин назвал ключевые приоритеты развития ТиНАО

Собянин: еще 117 ультрабыстрых зарядок для электробусов установят в Москве

Собянин: в ММНКЦ имени Боткина открыт уникальный научно-академический корпус

Собянин открыл выставку о великом князе Сергее Александровиче

Собянин открыл выставку о великом князе Сергее Александровиче в Музее Москвы

Собянин: основные работы по модернизации Боткинской больницы завершены

Сергей Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

Сергей Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

В ТиНАО завершилось строительство нового корпуса школы № 2094. Образовательное учреждение, расположенное на территории ЖК "Саларьево парк", начнет работу 1 сентября 2025 года, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, учиться там смогут более тысячи детей. Пока в свою новую школу они зашли лишь на ознакомительную экскурсию. В здании обустроили универсальные и специализированные классы, мастерскую живописи, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоНаталия ШкодаРоман КарловАнна МакароваЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика