Собянин сообщил о завершении строительства школы в ТиНАО

В ТиНАО завершилось строительство нового корпуса школы № 2094. Образовательное учреждение, расположенное на территории ЖК "Саларьево парк", начнет работу 1 сентября 2025 года, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, учиться там смогут более тысячи детей. Пока в свою новую школу они зашли лишь на ознакомительную экскурсию. В здании обустроили универсальные и специализированные классы, мастерскую живописи, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы.

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