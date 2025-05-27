Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства в Зеленограде

Современное общественное пространство появится у Большого городского пруда в районе Савелки. О планах по благоустройству сообщил Сергей Собянин в личном блоге. В этом году там создадут зоны отдыха для детей и взрослых, обновят пляж, установят шезлонги, зонты и оснастят территорию спасательным и медицинским постами.

На берегу также появится площадка с летним кафе, велопарковки и современные опоры освещения. Внимание уделят и зеленым насаждениям – газоны приведут в порядок. В районе обустроят новые игровые и спортивные зоны, а также продолжат благоустройство дворов в пяти округах Зеленограда.

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