Минпромторг составит перечень авто для такси до конца 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минпромторг России планирует до конца текущего года разработать проект подзаконного акта с информацией об автомобилях, подходящих под критерии закона о локализации машин для такси, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом установленный регламентный срок для подготовки перечня заканчивается в феврале 2026 года, уточнили в Минпромторге, добавив, что по мере составления документа его можно будет актуализировать.

Также в ведомстве опровергли информацию, появившуюся ранее в СМИ, о том, что такой перечень уже был утвержден. Журналисты писали, что в список вошли машины российской сборки. Среди них – три модели Lada, Haval, Baic и суббренд Chery – Kaiyi.

Закон о локализации автомобилей для такси был подписан Владимиром Путиным 23 мая. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года, но в ряде российских регионов его отсрочат до 2030 года.

Машины будут включаться в соответствующий реестр при выполнении одного из условий: необходимое число баллов локализации или создание в рамках специального инвестиционного контракта с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. При этом с 2033 года баллы станут единственным критерием.

Речь идет о том, насколько автомобиль произведен в России. Чем больше деталей и операций проведено в стране, тем выше будет рейтинг.

