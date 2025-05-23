23 мая, 19:45Транспорт
Минпромторг составит перечень авто для такси до конца 2025 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Минпромторг России планирует до конца текущего года разработать проект подзаконного акта с информацией об автомобилях, подходящих под критерии закона о локализации машин для такси, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
При этом установленный регламентный срок для подготовки перечня заканчивается в феврале 2026 года, уточнили в Минпромторге, добавив, что по мере составления документа его можно будет актуализировать.
Также в ведомстве опровергли информацию, появившуюся ранее в СМИ, о том, что такой перечень уже был утвержден. Журналисты писали, что в список вошли машины российской сборки. Среди них – три модели Lada, Haval, Baic и суббренд Chery – Kaiyi.
Закон о локализации автомобилей для такси был подписан Владимиром Путиным 23 мая. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года, но в ряде российских регионов его отсрочат до 2030 года.
Машины будут включаться в соответствующий реестр при выполнении одного из условий: необходимое число баллов локализации или создание в рамках специального инвестиционного контракта с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. При этом с 2033 года баллы станут единственным критерием.
Речь идет о том, насколько автомобиль произведен в России. Чем больше деталей и операций проведено в стране, тем выше будет рейтинг.
В России появился список авто, которые можно использовать по закону о локализации такси