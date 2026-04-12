Симоньян рассказала, как Тигран Кеосаян впал в кому

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Режиссер Тигран Кеосаян перед госпитализацией провел весь день на ногах. Он впал в кому после пневмонии на фоне проблем с сердцем. Об этом рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ.

По ее словам, за здоровьем Кеосаяна всегда следили врачи, а сам он проходил 10 тысяч шагов ежедневно, регулярно принимал лекарства и обследовался в больнице. В день перед госпитализацией режиссер приехал на день рождения к их общей подруге, добавила Симоньян.

После госпитализации врачи сообщили Симоньян, что мозг ее супруга разрушен полностью и никакой надежды нет.

"Я все равно ходила каждый день с ним, разговаривала, читала ему, молилась. Он мне отвечал, насколько это возможно, как врачи говорили, рефлекторно. Глаза открывал, смотрел. Я тебе скажу, даже этот ад был лучше, чем сейчас, когда его вообще нет", – рассказала она.

Симоньян сообщила, что Кеосаян завещал похоронить его прах дома под пинией, что и будет сделано.

"Мы с ним посадили пинию. Дерево пиния. И мы с ним давным-давно договорились, это он первый сказал: "Я буду лежать под этой пиней. И ты будешь со мной рядом", – добавила она.

Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября в возрасте 59 лет после девяти месяцев комы. За свою карьеру режиссер снял более 20 фильмов и сериалов. Наиболее известные из них – "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый", "Крымский мост. Сделано с любовью!".

Соболезнования родным и близким телеведущего выразил Владимир Путин. Российский президент назвал Кеосаяна творческим и талантливым человеком, которого все любили.

В 2025 году Симоньян заявила, что у нее диагностировали тяжелое заболевание. Позже она призналась, что врачи обнаружили у нее рак. В октябре Симоньян начала курс химиотерапии.

В декабре телеведущая сообщила о начале третьего курса лечения. Она указывала, что переносит терапию по-разному. Обычно самочувствие ухудшается сразу после процедур. Однако в остальные дни она работает и живет как обычный человек.

