Маргарита Симоньян рассказала подробности смерти мужа Тиграна Кеосаяна

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян дала интервью Борису Корчевникову, в котором рассказала подробности смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна. Также журналист поделилась, что их ребенок тяжело болен. Подробности – в материале Москвы 24.
"Глупо пытаться скрыть эту информацию"
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась подробностями смерти супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна, в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести". Ее муж скончался после продолжительной комы 26 сентября 2025 года.
Симоньян убеждена, что фактически душа супруга ушла на небеса намного раньше тела.
В тот период Симоньян узнала еще одну новость: спустя 40 дней после того, как супруг впал в кому, выяснилось, что один из ее детей болен.
"И это нельзя вылечить. И я не хочу об этом говорить", – отметила Симоньян.
По ее признанию, тогда пришлось разрываться между работой, мужем и детьми, что требовало "душевных сил". Вскоре врачи сообщили ей, что у нее самой обнаружен рак. Маргарита отметила, что сначала все списывала на межреберную невралгию. Проверить состояние здоровья она решила, когда находилась в больнице рядом с мужем.
Симоньян рассказала, что со слов врачей быстрое развитие онкологии спровоцировали сильный стресс и долгие переживания. При этом Маргарита часто навещала мужа в больнице и разговаривала с ним, сообщала разные новости, но не смогла рассказать о своем заболевании. Журналист отметила, что не хотела расстраивать супруга, который, возможно, слышал все, что она говорит.
"Он ничем не может мне помочь. Зачем? Чтобы у него совсем разорвалось сердце. Так он хотя бы уходил с мыслью, что дети останутся со мной, что все прикрыто", – рассказала она.
Журналист добавила, что сразу решила не скрывать информацию о своем заболевании от общественности.
"Я публичный человек, у меня онкология, и понятно, что я облысею, буду лечиться, меня часто не будет. Я что, должна придумывать что-то? Рак есть рак, это может коснуться каждого. А некоторые врачи считают, что это коснется всех, просто не все до него доживут", – отметила Маргарита.
По словам Симоньян, она не намерена сдаваться, так как у нее есть трое маленьких детей. Кроме того, она начала писать автобиографический роман о своей любви с Тиграном Кеосаяном. Главред RT добавила, что планирует выпустить книгу к годовщине смерти супруга.
Премия в честь мужа
О серьезной болезни Маргарита Симоньян впервые объявила в начале сентября 2025 года. После перенесенной операции она назвала диагноз – онкология.
"У меня не третья стадия, а первая или вторая, слава Богу. Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью вылечат, а может – по Его же решению – отправлюсь играть в нарды с Тиграшей", – писала телеведущая в своем телеграм-канале.
В декабре 2025 года она написала в блоге, что начала третий курс химиотерапии, после которого ее мучали боли, изжога и слабость. Также ослабленный иммунитет вынудил ее избегать многолюдных мест. При этом Маргарита подчеркивала, что ее главным переживанием остаются дети.
На открытии студии RT в Нью‑Дели в начале декабря 2025 года Симоньян появилась в рыжем парике и призналась, что потеря волос – следствие химиотерапии. После этого в ее блоге периодически появляются фото и видео, на которых она сидит без париков.
В феврале 2026 года Маргарита учредила премию имени своего мужа Тиграна Кеосаяна. На это ее подтолкнул поступок воспитательниц из Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые защитили детей от мужчины с ножом. Размер премии составляет 1 миллион рублей и ее планируется вручать не реже чем 10 раз в год. По условиям, получить премию не смогут те, кто демонстрирует рискованное финансовое поведение (наличие микрозаймов, задолженностей по кредитам и банкротство), а также обеспеченные граждане, люди с "темным" прошлым и обманщики.