Маргарита Симоньян рассказала подробности смерти мужа Тиграна Кеосаяна

"Глупо пытаться скрыть эту информацию"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась подробностями смерти супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна, в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести". Ее муж скончался после продолжительной комы 26 сентября 2025 года.

Симоньян убеждена, что фактически душа супруга ушла на небеса намного раньше тела.





Маргарита Симоньян главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Тигран ушел 21 декабря 2024 года, когда впал в кому. Потому что мне тогда в больнице сразу сказали, что его мозг уничтожен полностью. А когда фактически ушло тело, то к тому моменту я уже девять месяцев жила в этом горе.

В тот период Симоньян узнала еще одну новость: спустя 40 дней после того, как супруг впал в кому, выяснилось, что один из ее детей болен.

"И это нельзя вылечить. И я не хочу об этом говорить", – отметила Симоньян.

По ее признанию, тогда пришлось разрываться между работой, мужем и детьми, что требовало "душевных сил". Вскоре врачи сообщили ей, что у нее самой обнаружен рак. Маргарита отметила, что сначала все списывала на межреберную невралгию. Проверить состояние здоровья она решила, когда находилась в больнице рядом с мужем.





Маргарита Симоньян главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Врачи смотрят и говорят: "Ой, е". Я говорю: "Вы шутите? В смысле "ой, е"? У меня муж в коме, тяжело ребенок болен, и вы говорите "Ой, е?" Я просто истерически начала хохотать. Ну так не бывает, и все это в течение 9 месяцев! Врагу не пожелаешь.

Симоньян рассказала, что со слов врачей быстрое развитие онкологии спровоцировали сильный стресс и долгие переживания. При этом Маргарита часто навещала мужа в больнице и разговаривала с ним, сообщала разные новости, но не смогла рассказать о своем заболевании. Журналист отметила, что не хотела расстраивать супруга, который, возможно, слышал все, что она говорит.

"Он ничем не может мне помочь. Зачем? Чтобы у него совсем разорвалось сердце. Так он хотя бы уходил с мыслью, что дети останутся со мной, что все прикрыто", – рассказала она.

Журналист добавила, что сразу решила не скрывать информацию о своем заболевании от общественности.

"Я публичный человек, у меня онкология, и понятно, что я облысею, буду лечиться, меня часто не будет. Я что, должна придумывать что-то? Рак есть рак, это может коснуться каждого. А некоторые врачи считают, что это коснется всех, просто не все до него доживут", – отметила Маргарита.

По словам Симоньян, она не намерена сдаваться, так как у нее есть трое маленьких детей. Кроме того, она начала писать автобиографический роман о своей любви с Тиграном Кеосаяном. Главред RT добавила, что планирует выпустить книгу к годовщине смерти супруга.

Премия в честь мужа

О серьезной болезни Маргарита Симоньян впервые объявила в начале сентября 2025 года. После перенесенной операции она назвала диагноз – онкология.

"У меня не третья стадия, а первая или вторая, слава Богу. Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью вылечат, а может – по Его же решению – отправлюсь играть в нарды с Тиграшей", – писала телеведущая в своем телеграм-канале.

В декабре 2025 года она написала в блоге, что начала третий курс химиотерапии, после которого ее мучали боли, изжога и слабость. Также ослабленный иммунитет вынудил ее избегать многолюдных мест. При этом Маргарита подчеркивала, что ее главным переживанием остаются дети.

На открытии студии RT в Нью‑Дели в начале декабря 2025 года Симоньян появилась в рыжем парике и призналась, что потеря волос – следствие химиотерапии. После этого в ее блоге периодически появляются фото и видео, на которых она сидит без париков.

В феврале 2026 года Маргарита учредила премию имени своего мужа Тиграна Кеосаяна. На это ее подтолкнул поступок воспитательниц из Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые защитили детей от мужчины с ножом. Размер премии составляет 1 миллион рублей и ее планируется вручать не реже чем 10 раз в год. По условиям, получить премию не смогут те, кто демонстрирует рискованное финансовое поведение (наличие микрозаймов, задолженностей по кредитам и банкротство), а также обеспеченные граждане, люди с "темным" прошлым и обманщики.

