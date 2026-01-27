Подписчики поддержали Маргариту Симоньян, которая впервые показала фото без парика

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая борется с онкологией и проходит химиотерапию, поделилась с подписчиками снимком без парика. О состоянии здоровья журналиста и телеведущей расскажет Москва 24.

"Смерти нет"

Фото: телеграм-канал "Маргарита Симоньян из дома"

26 января главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян впервые показала в своем телеграм-канале снимок без парика и оставила жизнеутверждающую подпись.



Маргарита Симоньян главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет.

Подписчики поддержали телеведущую, пожелали сил и скорейшего выздоровления, а также отметили красоту Маргариты.

"С любой прической – красавица", "Боже, какая Вы красивая", "красоту ничем не испортишь", "честная и открытая во всем", "вам и такая прическа идет очень", "вы без волос другая, неземная какая-то", "вы даже моложе стали", – отреагировали фолловеры на снимок Симоньян.

Журналист борется с онкологией с осени 2025 года и периодически рассказывает подписчикам о своем здоровье. Например, в декабре Маргарита сообщила о начале уже третьего курса химиотерапии. Телеведущая призналась, что лечение далось ей нелегко и сопровождалось изжогой, болями и слабостью. При этом главред RT отметила, что в этой ситуации переживает только за детей.

"Что облысела, что вкус пропадает, как при ковиде, что кожа портится – это само собой. Об этом я не переживаю. Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей", – написала Маргарита.

Тогда же Симоньян поделилась в своем блоге, что столкнулась с потерей волос в результате химиотерапии. Позднее телеведущая появилась в темном парике в эфире программы Владимира Соловьева, а во время поездки в Индию в начале декабря на открытие студии телеканала RT в Нью-Дели Маргарита была уже с рыжими волосами.

"Молниеносно вырастила себе рак"

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Впервые Симоньян рассказала, что у нее диагностировали серьезное заболевание, в начале сентября 2025 года. Уже 9-го числа телеведущая сообщила о перенесенной операции. В конце месяца Симоньян озвучила диагноз – онкология.

В октябре главред RT подробно рассказала подписчикам телеграм-канала о течении болезни. Например, она уточнила, что рак был выявлен на первой-второй стадии.

Также журналист предположила, что онкология появилась на фоне стресса из-за состояния здоровья мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, который умер 26 сентября 2025 года после 9 месяцев комы из-за проблем с сердцем.

"Жила первые 40 дней с Тиграном в больнице, когда он впал в кому, – это правда. И вот тогда с жизнью действительно прощалась. Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак", – написала телеведущая в телеграм-канале.

В ноябре Симоньян сообщила о том, что начала курс химиотерапии.