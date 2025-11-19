Маргарита Симоньян раскрыла подробности своего состояния во время химиотерапии

Главред RT Маргарита Симоньян рассказала о своем здоровье спустя месяц после начала курса химиотерапии. Подробности о состоянии телеведущей читайте в материале Москвы 24.

"Много лежачего свободного времени"

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, борющаяся с онкологией, высказалась о состоянии здоровья в своем телеграм-канале 19 ноября. В посте она выразила мнение об игре актрисы Юлии Высоцкой в новом сериале Андрея Кончаловского "Хроники русской революции", отметив, что давно не смотрит кино "добровольно".





Маргарита Симоньян главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Но у меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени – правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии.

Телеведущая также подчеркнула, что восхищается стойкостью и человеческими качествами Высоцкой.

"И уж как она держится по отношению к жизни, нещадно пнувшей ее сапожищем, лично для меня – пример и психотерапия", – написала Симоньян.

Несмотря на борьбу с тяжелым заболеванием, в начале ноября журналист вернулась к работе в качестве телеведущей.

"Я прохожу химиотерапию. Это последний раз, когда я могу записываться без парика. Наверное, запишу сразу несколько выпусков. Еще остались выпуски, записанные с лета", – сказала Маргарита в начале программы, которая вышла 8 ноября.

22 октября Симоньян подробно рассказала о болезни, чтобы избежать распространения недостоверной информации в Сети. Журналист прочитала про себя материал и удивилась, "как можно столько насочинять". Маргарита написала, что у нее 1–2-я стадия онкологии. Телеведущая узнала о своем диагнозе на осмотре у врача 1 сентября: к медикам она обратилась, потому что заподозрила у себя межреберную невралгию.

Главред RT также отметила, что проходит лечение бесплатно по полису ОМС и не расстраивается из-за возможной потери волос.





Маргарита Симоньян главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT О волосах взрослой многодетной вдове переживать даже неловко как-то. Уже накупила париков и тюрбанов на случай, если все же смогу вернуться в эфир, и меня это, признаться, даже развлекает.

20 октября журналист сообщила в своем телеграм-канале о начале прохождения химиотерапии.

"В руках Господа"

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

Маргарита впервые публично объявила о болезни в эфире программы Владимира Соловьева 7 сентября, однако не уточнила, чем именно больна. На следующий день она перенесла операцию, а 9 сентября рассказала подписчикам, что отошла от наркоза, а все дальнейшее "исключительно в руках Господа".

"Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю", – написала Симоньян.

В конце сентября журналист призналась в своем телеграм-канале, что у нее онкология.

28 сентября Маргарита похоронила мужа, режиссера, сценариста, актера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. В конце прошлого года он попал в больницу из-за давних проблем с сердцем: ранее он перенес два инфаркта, ему было установлено семь стентов, также его неоднократно госпитализировали. В декабре 2024-го Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, из которой уже не вышел. Ему было 59 лет.