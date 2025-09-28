Прощание с Тиграном Кеосаяном завершилось в Москве

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Гражданская панихида по заслуженному артисту РФ, телеведущему и режиссеру Тиграну Кеосаяну завершилась в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

Проститься с Кеосаяном пришли несколько сотен людей, среди них – официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, режиссер Федор Бондарчук, помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, американский актер Стивен Сигал и многие другие.

О смерти режиссера стало известно 26 сентября. Он ушел из жизни после девяти месяцев комы, ему было 59 лет.

Соболезнования родным и близким Кеосаяна выразил Владимир Путин. Он назвал его настоящим патриотом России, который многое сделал для развития отечественного кинематографа и обогатил культурную жизнь страны самобытными работами, отражающими дух времени.

Сергей Собянин, в свою очередь, указал на необыкновенный лиризм и любовь к жизни, которыми были проникнуты фильмы режиссера.

За свою карьеру Тигран Кеосаян снял более 20 фильмов и сериалов. Наиболее известные из них – "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый", "Крымский мост. Сделано с любовью!".

Он также сотрудничал с российскими музыкальными исполнителями. Среди его работ – "Транзитный пассажир" Ирины Аллегровой, "Скрипка-лиса" Игоря Саруханова, "Торопишься слишком" певицы Жасмин и многие другие.

Помимо этого, с 2007 года Кеосаян вел на различных телеканалах авторские программы, среди которых "Ты и я", "Вечер с Тиграном Кеосаяном", "Международная пилорама", "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном".

