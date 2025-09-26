Бондарчук назвал Кеосаяна символом эпохи смелости

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Российский кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян был символом эпохи смелости, времени, когда можно было пробовать все, заявил режиссер и продюсер Федор Бондарчук в беседе с ТАСС.

"Мы были молоды, мы хотели творить: снимались в проектах друг друга, "на коленке" делали клипы и короткие метры и горели кино", – рассказал Бондарчук.

По словам режиссера, Кеосаян прожил "на полную" невероятно яркую жизнь. Бондарчук подчеркнул, что для него он навсегда останется верным другом и талантливым кинематографистом.

Свои соболезнования по поводу смерти режиссера выразил также председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, сообщила пресс-служба организации.

К соболезнованиям присоединилась и замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки.

"Прощай, Тигран. <...> Твой голос всегда вызывал радость, улыбку, и я всегда сожалела, что мы так мало общаемся. Как же твоего голоса будет не хватать теперь", – написала она в своем телеграм-канале.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, Кеосаян был талантливым мастером, чьи работы стали частью культурного пространства страны. Она отметила, что режиссер был искренне предан своему делу, с большим уважением относился к профессии и зрителям, а его фильмы отличались особенными авторским почерком.

"Он умел соединять в своих работах настоящие эмоции и глубокую мысль, создавая проекты, которые находили отклик у самой широкой аудитории", – указала Любимова, выражая соболезнования в своем телеграм-канале.

Уход режиссера из жизни является невосполнимой потерей для его семьи, родных, близких, друзей и коллег, заявил, в свою очередь, председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин. Он указал, что Кеосаян мог вести честный и откровенный разговор со зрителем на самые важные темы – от любви до чести и от смешного до трагического.

"Созданные им фильмы, исторические проекты, телевизионные программы узнаваемы с первой минуты: изящные, ироничные, пронизанные светлой грустью и глубокой любовью к своим героям, к Отечеству и к жизни во всех ее проявлениях", – высказался Бастрыкин.

О смерти Кеосаяна стало известно 26 сентября. Ему было 59 лет. В январе режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому. До этого он перенес два инфаркта, ему установили семь стентов.

Дебютом Кеосаяна в кино стал фильм "Катька и Шиз". Также он был известен по киноработам "Бедная Саша", "Мужская работа", "Президент и его внучка", "Море. Горы. Керамзит", "Крымский мост. Сделано с любовью!", "Ландыш серебристый" и "Ялта-45".

С 2007 года он работал телеведущим, вел передачи "Вечер с Тиграном Кеосаяном", "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном", "Международная пилорама" и другие.

В 2024 году ему присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

