Шахназаров, Поплавская и Саруханов выразили соболезнования семье Тиграна Кеосаяна

Актер, телеведущий, режиссер и сценарист Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни. О смерти супруга сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Что известно о творчестве и борьбе за жизнь Кеосаяна, читайте в материале Москвы 24.

"Тигран ушел к Создателю"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

26 сентября главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила в своем телеграм-канале о смерти мужа, 59-летнего актера, телеведущего, кинорежиссера и сценариста Тиграна Кеосаяна. Он находился в коме с декабря 2024 года.





Маргарита Симоньян главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо.

Соболезнования семье режиссера в своем телеграм-канале выразил писатель Сергей Минаев. Журналист и телеведущая Ольга Скабеева тоже высказалась в личном блоге.

"До конца оставалась надежда на чудо. Царствие Небесное, Тигран. Нам будет очень тебя не хватать. Очень. Рите – держаться! Сил справиться! Ты для своих сейчас главная", – написала она.

Певец Игорь Саруханов заявил, что шокирован смертью Кеосаяна, сообщает News.ru.

"Ушел не просто прекрасный, замечательный человек, режиссер, остроумный, с высоким IQ. Это ушел, во-первых, друг мой Тигран Кеосаян. У нас юность прошла вместе", – отметил исполнитель.

Актриса Яна Поплавская написала в своем телеграм-канале, что Кеосаян был хорошим другом, братом, мужем и коллегой.





Яна Поплавская актриса Именно для семьи это самый сильный удар и самые горькие слезы. <...> Дай Бог здоровья Маргарите. Я не представляю, как ей сейчас тяжело. Но я точно знаю, что любовь побеждает смерть. Для человека, который любит, смерти нет. Самое главное, что оставляет после себя человек, – любимые и любящие люди, умение любить.

Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров отметил, что смерть Кеосаяна – большая потеря не только для отечественного кинематографа, но и для журналистики.

"Это очень печально, и для меня тоже. Я с ним работал: он свою первую (картину – Прим. ред.) делал в моем объединении еще в советское время", – привело его слова РИА Новости.

Режиссер и телеведущий

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

8 января этого года Маргарита сообщила в своем блоге, что Кеосаян, который "давным-давно" страдал от проблем с сердцем, пережил клиническую смерть.

СМИ уточняли, что Тиграна госпитализировали еще в конце декабря прошлого года и его состояние было крайне тяжелым. Однако в апреле 2025-го Симоньян поделилась в интервью с Борисом Корчевниковым, что супруг стал реагировать на внешние раздражители.

16 июня Маргарита отметила, что медики обеспечивают мужу уход, но исход "зависит от Господа".

"Когда Тигран проснется – зависит не от медицины, а от Господа. Поэтому помощи я прошу одной – молиться. Спасибо Вам и всем, кто молится за него", – сказала она.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве. Он пришел на киностудию "Мосфильм" после школы, а вскоре поступил на режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м он снял дебютную картинку "Катька и Шиз".

В 1990-х Кеосаян часто снимал клипы для звезд шоу-бизнеса. Среди них были Михаил Шуфутинский, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Игорь Саруханов, Наталья Ветлицкая.

В 1997-м году вышла его полнометражная работа под названием "Бедная Саша". Картина получила приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший игровой фильм". В конце 1990-х Кеосаян снял ленту "Президент и его внучка", которая получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001".

В начале 2000-х вышла еще одна популярная картина, получившая приз кинофестиваля "Окно в Европу 2001", – лирическая комедия "Ландыш серебристый".



Кроме работы постановщиком, Кеосаян писал сценарии, работал на телевидении. С 2007 года он вел программу "Вечер с Тиграном Кеосаяном" на "РЕН ТВ". Позже стал телеведущим шоу "Ты и я", выходившего на канале "Россия". В 2011-м году вел программу "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ", а позже – развлекательное шоу "Международная пилорама" на НТВ. Шутки и цитаты из последнего часто становились популярными в Сети.

В январе 2025-го стало известно, что президент Владимир Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного артиста РФ.

Кеосаян был дважды женат. Первой супругой режиссера была актриса Алена Хмельницкая. В браке с ней у режиссера родились две дочери: Александра и Ксения.

Второй его женой стала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Пара растила троих детей: дочерей Марьяну и Маро и сына Баграта.

Сама Симоньян сообщала, что в настоящий момент проходит лечение от онкологического заболевания.