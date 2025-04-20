Симоньян рассказала, что Кеосаян реагирует на внешние действия

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказал, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян реагирует на внешние действия. Ему удается сжимать пальцы, а также он моргает в ответ на слова. Она поделилась этим в рамках программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1".

По словам Симоньян, до 30 января ее супруг никак не реагировал на внешние события. Однако со временем он начал постепенно двигать рукой и глазами. Она поблагодарила всех, кто переживает о его здоровье, подчеркнув, что, возможно, благодаря молитвам этих людей Кеосаян смог вновь открывать глаза.

"Я первый месяц жила в больнице. Просто поселилась в больнице вместе с ним. И первую неделю я вообще ничего не ела... Ни одного кусочка, ничего. Я даже не знала, что я так умею. И я провела буквально этот месяц на коленях. Молилась, молилась, молилась, просила, чтобы минуло. Минуло Тиграна и Лауру (мать Кеосаяна. – Прим. ред.), и меня, всю нашу семью. Ну, промысел Господа нам же неизвестен. Поэтому пока вот так", – рассказала она.

При этом врачи, по ее словам, не дают конкретных прогнозов. Симоньян подчеркнула, что состояние ее мужа "находится за пределами медицины", отметив, что кому-то удается выйти из комы через месяц, а кто-то не выходит из нее уже никогда.

Вместе с тем Симоньян обратила внимание, что у Кеосаяна наблюдаются проблемы с сердцем. Он пережил три инфаркта.

В январе стало известно, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Симоньян призвала всех, кто любит ее мужа, помолиться за него.

Позже она сообщала об отсутствии изменений в состоянии супруга. Симоньян указывала, что Кеосаян спит, а она, дети и обе мамы ждут. Они будут "ждать столько, сколько понадобится", уточняла она.