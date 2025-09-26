Собянин выразил соболезнования родным Кеосаяна

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Всем будет не хватать доброты, открытости, обаяния, чувства юмора и искренности режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, заявил Сергей Собянин в телеграмме с соболезнованиями его супруге главреду RT Маргарите Симоньян.

"Не стало прекрасного и светлого человека", – подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что фильмы Кеосаяна были проникнуты необыкновенным лиризмом и любовью к жизни, а проекты на российском телевидении вызывали широкий общественный резонанс.

По словам главы города, память о режиссере сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных поклонников.

Ранее соболезнования родным и близким режиссера выразил Владимир Путин. Президент отмечал, что из жизни ушел выдающийся режиссер, сценарист и актер, яркий, творческий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого все искренне любили.

О смерти Кеосаяна стало известно 26 сентября. Ему было 59 лет. Ранее режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому. До этого он перенес два инфаркта и ему установили семь стентов.

Кеосаян был известен по фильмам "Бедная Саша", "Мужская работа", "Крымский мост. Сделано с любовью!", сериалу "Море. Горы. Керамзит" и другим проектам. Кроме того, он вел передачи "Вечер с Тиграном Кеосаяном", "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном", "Международная пилорама" и другие. В 2024 году ему присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

