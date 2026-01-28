Движение на Тверской улице открыли после ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на Тверской улице в районе дома № 9 открыто. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Вечером 28 января водители, которые планировали ехать в сторону центра Москвы, не могли воспользоваться данным участком. Объехать его автомобилистам предлагали через Садовое и Бульварное кольцо. Их просили быть внимательнее при построении маршрута.

Ранее движение транспорта ограничили в Академическом проезде до 20 марта. Это связано со строительством инженерных сетей. Водители не смогут проехать по одной из полос в районе дома № 31 по улице Прянишникова.

Также до 6 марта будет недоступна для проезда одна полоса на участках Новобутовского проезда и улицы Скобелевской. Ограничения тоже связаны с проведением строительных работ.

