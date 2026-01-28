Курьер попытался пронести наркотик в дезодоранте в больницу на востоке Москвы

Фото: 77.rosguard.gov.ru

На востоке Москвы задержали курьера, который пытался пронести в больницу дезодорант с наркотиком, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Правоохранители получили сигнал "Тревога" с одного из охраняемых объектов системы здравоохранения на 11-й Парковой улице, когда находились на маршруте патрулирования. Росгвардейцы прибыли на место и увидели 22-летнего молодого человека, который пытался пройти через турникет.

В результате он признался, что имеет при себе запрещенные вещества. Дезодорант с пакетиком, содержащим в себе неизвестное вещество, изъяли у уроженца Тверской области. Курьера доставили в отдел полиции. Позже экспертиза подтвердила, что в пакетике находилось 4,4 грамма гашиша.

Ранее в Москве у мужчины в гостиничном номере изъяли килограмм кокаина. Брикет с запрещенным веществом был найден в ходе обыска. Возбуждено уголовное дело.

