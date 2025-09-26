Путин выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Тиграна Кеосаяна в связи с его смертью. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Ушел из жизни выдающийся режиссер, сценарист, актер, яркий, творческий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили", – отметил Путин.

Он подчеркнул, что Кеосаян посвятил себя служению искусству и трудился с полной отдачей, а также был открытым и доброжелательным с коллегами, почитал свое "уникальное дарование".

Российский лидер добавил, что режиссер многое сделал для развития отечественного кинематографа и обогатил культурную жизнь страны самобытными работами, отражающими дух времени.

"Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху. Всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России", – заключил президент.

О смерти Кеосаяна стало известно 26 сентября. Ему было 59 лет. В январе режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому. До этого он перенес два инфаркта, ему установили семь стентов.

Кеосаян был известен по фильмам "Бедная Саша", "Мужская работа", "Крымский мост. Сделано с любовью!" и других. Кроме того, он работал телеведущим, вел передачи "Вечер с Тиграном Кеосаяном", "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном", "Международная пилорама" и другие.

В 2024 году ему присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

