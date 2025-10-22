Маргарита Симоньян развеяла слухи о своем здоровье после первой химиотерапии

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян подробно рассказала о состоянии своего здоровья. Таким образом журналист попыталась развеять слухи, которые прочитала о себе в СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

"Как можно столько насочинять"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Роман Пименов

22 октября главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала в своем телеграм-канале подробности о тяжелом диагнозе. Ее возмутили некоторые факты о ее личной жизни, которые она прочитала в Сети.





Маргарита Симоньян главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Читаю и ржу. Как можно столько насочинять, уму непостижимо.

Симоньян указала на ошибку автора статьи, который утверждал, что ее якобы заметили в августе этого года в одном из столичных ресторанов "осунувшейся и похудевшей на 8–10 килограммов".

"Я не так много вешу, чтобы смочь так сильно похудеть. Напротив, поправилась килограмма на 4 с июля, чему не очень рада", – рассказала она.

Также Симоньян указала, что об онкологии узнала не в июле, а только 1 сентября, когда пришла на осмотр к врачу, так как подозревала у себя межреберную невралгию.

Кроме того, журналист опровергла сведения о том, что она проходит химиотерапию за 8 миллионов рублей. По словам Симоньян, назначенное врачами лечение она получает бесплатно по полису ОМС. Маргарита добавила, что не переживает по поводу потери волос в результате лечения и уже купила себе несколько "париков и тюрбанов".





Маргарита Симоньян главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT У меня не третья стадия, а первая или вторая, слава Богу. Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью вылечат, а, может – по Его же решению – отправлюсь играть в нарды с Тиграшей.

Главный редактор в публикации заявила, что сама "накликала" болезнь на фоне переживаний после госпитализации мужа в декабре прошлого года. Она добавила, что действительно первые 40 дней находилась рядом с супругом в больнице постоянно.

"И вот тогда с жизнью действительно прощалась. Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак", – заявила она.

Симоньян подчеркнула, что "не прощается с жизнью", не составляет завещание, а, напротив, занимается спортом, продолжает писать книгу и общаться с друзьями.

Ранее, 20 октября, Маргарита сообщила подписчикам, что начала курс химиотерапии. Телеведущая поблагодарила всех, кто поддерживает ее и желает ей скорейшего выздоровления.

Тяжелое заболевание

Маргарита Симоньян публично рассказала о тяжелом заболевании 7 сентября в эфире программы Владимира Соловьева. Тогда она не стала называть диагноз, но добавила, что ей назначили операцию на 8 сентября.

9-го числа Маргарита сообщила подписчикам, что постепенно отходит от наркоза. Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, что теперь все "исключительно в руках Господа".

В конце сентября Симоньян впервые рассказала, что у нее выявили онкологию. Подписчица ее телеграм-канала попросила в комментарии написать "два слова, что все хорошо". Однако Маргарита отметила, что старается не врать.





Маргарита Симоньян главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит.

Супруг Симоньян, режиссер, сценарист, актер и телеведущий Тигран Кеосаян, умер в возрасте 59 лет после девяти месяцев пребывания в коме и клинической смерти. Об этом Маргарита Симоньян сообщила 26 сентября. Известно, что у кинодеятеля давно были проблемы с сердцем: он перенес два инфаркта, ему также установили семь стентов, неоднократно госпитализировали.

