Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 марта, 18:04

Общество
Главная / Новости /

Академик РАН Онищенко: женщины с карими глазами чаще впадают в депрессию

Фото: depositphotos/spukkato

Кареглазые женщины чаще всего страдают от депрессии. Об этом сообщил на пресс-конференции академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

При этом чаще всего сезонная депрессия наблюдается у женщин в возрасте от 18 до 30 лет. По словам эксперта, они подвержены этому расстройству в 4 раза больше, чем мужчины.

Онищенко объяснил, что у женщин психика более мобильная, чем у мужчины. Именно поэтому, как утверждает специалист, мужчина живет меньше.

"Понимаете, у женщины она (психика. – Прим. ред.) меняется. Взяла, всплакнула, разрядилась, и все. А мужчина насупится, изображает из себя брутального и так далее", – подчеркнул академик РАН.

Ранее практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов рассказал, что депрессию у близкого можно заметить по телу и поведению. По словам специалиста, существуют шесть признаков недуга, на которые можно ориентироваться.

Среди них – стойкое изменение настроения, потеря интереса к жизни, изменение привычек, физические симптомы без видимой причины, изоляция, суицидальные наклонности и шутки о смерти.

При обнаружении данных или схожих сигналов Шамсутдинов призвал не осуждать заболевшего и не давать ему непрошенных советов. При этом эксперт рекомендовал мягко подвести близкого к мысли обратиться за профессиональной помощью.

Канадские ученые выяснили, что рэп снижает симптомы депрессии

Читайте также


общество

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика