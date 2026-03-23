Академик РАН Онищенко: женщины с карими глазами чаще впадают в депрессию

Кареглазые женщины чаще всего страдают от депрессии. Об этом сообщил на пресс-конференции академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

При этом чаще всего сезонная депрессия наблюдается у женщин в возрасте от 18 до 30 лет. По словам эксперта, они подвержены этому расстройству в 4 раза больше, чем мужчины.

Онищенко объяснил, что у женщин психика более мобильная, чем у мужчины. Именно поэтому, как утверждает специалист, мужчина живет меньше.

"Понимаете, у женщины она (психика. – Прим. ред.) меняется. Взяла, всплакнула, разрядилась, и все. А мужчина насупится, изображает из себя брутального и так далее", – подчеркнул академик РАН.

Ранее практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов рассказал, что депрессию у близкого можно заметить по телу и поведению. По словам специалиста, существуют шесть признаков недуга, на которые можно ориентироваться.

Среди них – стойкое изменение настроения, потеря интереса к жизни, изменение привычек, физические симптомы без видимой причины, изоляция, суицидальные наклонности и шутки о смерти.

При обнаружении данных или схожих сигналов Шамсутдинов призвал не осуждать заболевшего и не давать ему непрошенных советов. При этом эксперт рекомендовал мягко подвести близкого к мысли обратиться за профессиональной помощью.

