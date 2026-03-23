Новости

Новости

23 марта, 19:42

Общество

Сервис "Моспитомец" собрал самые интересные анкеты животных ко Дню щенков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

"Моспитомец" собрал самые интересные анкеты животных ко Дню щенков, который отмечается ежегодно 23 марта. Об этом сообщили в сервисе.

В сообщении указано, что возраст, в котором собака перестает считаться щенком, зависит не только от породы, но и от размера и индивидуальных особенностей. Взять питомца в раннем возрасте стоит в том случае если будущий хозяин хочет повлиять на формирование характера, а также упростить воспитание, обеспечивать правильный подход и контролировать здоровье с первых месяцев.

Помимо этого, в юном возрасте животное быстрее привязывается к новому хозяину, благодаря чему адаптация проходит легче.

"Но даже если приглянувшаяся собака из анкет сервиса "Моспитомец" не щенячьего возраста, не стоит переживать – в приютах содержат животных разных темпераментов: спокойных и игривых, робких и смелых, независимых и ласковых", – добавили представители сервиса.

Всего в "Моспитомце" представлены десятки анкет собак в возрасте до года. Большинство из них девочки, а самые юные из них – до четырех месяцев. На платформе можно подобрать питомца по типу шерсти, а также по потенциальному размеру во взрослом возрасте.

Для того чтобы познакомиться с понравившимся питомцем, нужно нажать на кнопку "Записаться" и оставить контакты, после чего сотрудник приюта свяжется, чтобы согласовать время визита. В случае, если решение об усыновлении принимается, будет оформлен договор, который предусматривает три дня для обдумывания.

Ранее сообщалось, что в Москве этой зимой свой дом обрели 811 питомцев. Среди них – 214 кошек и 597 собак. Например, семью нашла кошка Молния из приюта "Зоорассвет". Будущие владельцы узнали о сервисе в интернете, а затем приехали в приют, где приметили любознательную и активную кошку. По словам хозяев, она быстро освоилась в новом доме.

животныеобществогород

