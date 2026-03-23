Врачи в Москве спасли беременную женщину и ее будущего ребенка, рассказали в пресс-службе столичного Депздрава.

По данным департамента, 34-летняя москвичка поступила в ГКБ № 15 имени Филатова на сроке 12 недель. Беременность протекала абсолютно благополучно, но внезапно женщина почувствовала резкую боль в спине и онемение в ногах. Ее экстренно доставили во флагманский центр больницы, однако первичный осмотр не выявил акушерских патологий.

В Депздраве сообщили, что неврологические симптомы требовали немедленного вмешательства. Врачи провели МРТ и обнаружили эпидуральную гематому на грудном уровне позвоночника. Кроме того, у женщины был варикоз эпидуральных вен.

"Промедление было недопустимо. Оно могло стоить женщине возможности ходить. К внутрибольничному консилиуму экстренно подключились главные внештатные специалисты Москвы по нейрохирургии, акушерству и гинекологии. Решение было единогласным – экстренная операция", – подчеркнул заведующий неврологическим отделением больницы Светозар Песня-Прасолов.

Нейрохирурги под операционным микроскопом, с минимальным повреждением костных структур, убрали гематому и удалили варикозные вены, которые были источником кровотечения. Акушеры-гинекологи в это время следили за состоянием плода.

Через неделю женщину выписали из больницы, при этом операция не повлияла на будущего ребенка. В учреждении подчеркнули, что московская медицина готова к нестандартным вызовам, а современное оснащение, мультидисциплинарный подход и высокий профессионализм дают возможность спасать сразу две жизни.

