Зрение в правом глазу пока не вернулось у блогера Лерчек после первой химиотерапии

Возлюбленный блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), тренер по танцам Луис Сквиччиарини рассказал в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), как блогер чувствует себя после первого курса химиотерапии и иммунной терапии, передает Life.ru.

По его словам, сейчас семья готовится ко второму этапу, всего же запланировано девять курсов лечения. Он также добавил, что пока правый глаз Лерчек полностью не видит, однако стал слабее болевой синдром в ноге.

Несмотря на тяжелое состояние, Чекалина старается держаться – улыбается, не унывает и благодарит всех за поддержку.

В свою очередь, бывший супруг Лерчек Артем Чекалин также высказался о состоянии блогера, передает Super.ru. Он отметил, что не завидует экс-жене из-за освобождения от судебных заседаний по болезни и что лучше быть в суде, чем болеть.

Чекалин добавил, что не находится в контакте с Лерчек и узнает о ее самочувствие через общих детей.

"Знаю, что промежутки между процедурами, когда ей разрешают покидать больницу, она проводит по максимуму с детьми. Как дети воспринимают ее болезнь? Ну, а как бы вы восприняли? Так же и они воспринимают", – подчеркнул он.

Кроме того, он сообщил, что не знает, кто закрыл долг его бывшей жены перед налоговой.

О болезни блогера стало известно после рождения четвертого ребенка от Сквиччиарини в феврале 2026 года. Сначала медики нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем подтвердили рак желудка.

После этого блогер начала проходить курс химиотерапии и лучевую терапию. Ей также провели операцию по удалению новообразования в позвонках.

Дети Лерчек от брака с Чекалиным в настоящее время проживают с отцом и знают о болезни матери.

Экс-супругов обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Осенью 2024 года они были отправлены под домашний арест.

В связи с заболеванием Лерчек суд по ходатайству прокуратуры смягчил меру пресечения – домашний арест заменили на запрет определенных действий. Блогеру разрешили пользоваться интернетом для посещения медицинских и образовательных сайтов, а также страниц судов. Уголовное дело в отношении нее также приостановили до выздоровления.

Параллельно с этим до 31 марта было отложено рассмотрение заявления ФНС России о банкротстве блогера. Представитель Лерчек Максим Курносов заявил, что ее долг перед налоговой полностью погашен.

