6 человек пострадали в ДТП на северо-западе Москвы

6 человек пострадали при столкновении маршрутного такси и грузовика на 72-м километре МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что число пострадавших является предварительным. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

При этом немногим ранее Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник писало, что травмы получили 8 человек, а движение на месте ДТП затруднено.

В момент аварии в салоне маршрутки находились 28 человек, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В оперативных службах заявили, что причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции.

До этого четыре человека получили травмы при столкновении автомобиля скорой помощи с легковушкой на Нахимовском проспекте в районе дома 45. От удара спецтранспорт перевернулся. В момент аварии внутри находился один пациент.