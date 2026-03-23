23 марта, 17:26

Shaman признался, что Путин вдохновляет его никогда не сдаваться

Shaman объяснил, зачем внес в райдер портрет Путина

Российский певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) рассказал, что внес в райдер портрет Владимира Путина, поскольку глава государства своим примером вдохновляет его никогда не сдаваться.

"Для меня это непререкаемый авторитет. Наш Верховный главнокомандующий – человек титанического труда, который является примером не только для меня, но и для миллионов россиян", – сказал певец в беседе с ТАСС.

Ранее Shaman спровоцировал волну обсуждения в Сети, опубликовав видео, на котором лизнул лед Байкала. Артист опустился на колени, а после дегустации сообщил, что ему было вкусно.

Позже он заявил, что приезжал не только насладиться просторами России, но и анонсировал новую песню "Байкал". Артист поделился видео с припевом композиции и признался, что в создании ролика ему помогал искусственный интеллект.

Жалобу в прокуратуру подали на певца Shaman из-за его псевдонима

