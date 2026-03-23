Проектирование нового пешеходного моста началось в районе Покровское-Стрешнево

На северо-западе Москвы началось проектирование нового пешеходного моста через реку Сходню. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект затронет территории площадью 17,02 гектара в районе Покровское-Стрешнево. В устье реки Сходни появился пешеходный мост протяженностью около 205 метров в рамках столичной Адресной инвестиционной программы, отметил вице-мэр.

По его словам, благодаря сооружению будет непрерывный пешеходный маршрут по набережным Москвы-реки: от 68-го километра МКАД до Владимирского храма на Покровской набережной. Мост также упростит доступ горожан к различным объектам, в том числе спортивным.

Сооружение сократит пешие маршруты и избавит москвичей от необходимости делать совершать длинные обходы, а также станет новым местом для прогулок. Более того, улучшится доступность объектов на обоих берегах.

Отдельное внимание при проектировании специалисты уделят созданию беспрепятственной среды для родителей с детьми и маломобильных жителей. Для них предусмотрят лифты, которые установят на уровне земли с обеих сторон моста.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что новый маршрут позволит горожанам экономить время на перемещениях по Москве, а также обеспечит безопасную среду для прогулок и занятий спортом вдали от автомобилей.

Ранее Сергей Собянин дал старт возведению подмостового пешеходного перехода на Болотной набережной. Работы планируется завершить до конца года.

Длина моста составит порядка 170 метров, а ширина – 5,4 метра. Там предусмотрят четыре спуска на набережную, два из которых – с уклоном для удобства маломобильных граждан и москвичей с колясками.