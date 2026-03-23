5 человек пострадали в результате наезда на толпу в Калининградской области

Пятеро человек, включая двоих детей, пострадали после того, как на них наехал автомобиль в городе Гурьевске Калининградской области, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших три пешехода и два водителя. Из них четырех человек доставили в медучреждение в состоянии средней тяжести, в том числе 16-летних девочку и мальчика. Отмечалось, что оба несовершеннолетних находятся в сознании.

Помимо них травмы получили 32-летняя женщина и 74-летняя водитель. Другой водитель, 22-летний мужчина, от госпитализации отказался.

ДТП в Калининградской области произошло днем 23 марта. По данным Госавтоинспекции, на пересечении Калининградского шоссе и улицы Советской столкнулись два автомобиля, после чего один из них вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.

На месте ЧП работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.