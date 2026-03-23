Фото: vk.com/gibdd39

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел днем 23 марта в городе Гурьевске на пересечении Калининградского шоссе и Советской улицы. По данным ведомства, врезались две машины. Из-за удара один из автомобилей выехал на тротуар и сбил трех пешеходов.

В результате они получили травмы и были госпитализированы. На месте происшествия задействованы сотрудники ГАИ, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее авария произошла на пересечении Симферопольского шоссе и Болотниковской улицы в Москве. По данным полиции, столкнулись два автомобиля. В результате три человека получили травмы.

