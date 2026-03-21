Депутат Драпеко обвинила коллегу Самокиша в пиаре на постах о смерти Чака Норриса

Депутат Госдумы Владимир Самокиш может лишиться мандата из-за оскорбительных постов о смерти Чака Норриса, утверждают СМИ. Парламентарий в соцсетях позволил себе написать в отношении актера слово "сдох", после чего разругался с разгневанными подписчиками. Подробности – в материале Москвы 24.

"Выводы будут самые жесткие"

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата Владимира Самокиша из-за оскорбительных постов в адрес актера Чака Норриса. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники в партии "Единая Россия", членом которой является парламентарий.

О смерти 86-летнего актера стало известно 20 марта. В тот же день Самокиш опубликовал пост в соцсетях Telegram и MAX со словами: "Сдох чак норрис. Чо, скорбим, ДБ? Кто да – лайки х....е под постом" (орфография и пунктуация сохранена). Негодующим пользователям депутат отвечал в основном оскорблениями.

Позже записи были удалены, а на следующий день Владимир Самокиш опубликовал извинения. При этом депутат решил отключить комментарии в своих соцсетях.





из текста публикации Полковник Макаров В. С. мне приказал просить прощения у всех, кого вчера обидел, вольно или невольно, и доложить ему о выполнении приказа. Я человек, который в своей жизни беспрекословно выполнял и буду выполнять приказы. Был неправ, искренне прошу меня простить. Приказ полковника Макарова выполнил. Самокиш В. И.

Как рассказал "Ведомостям" собеседник в "Единой России", высказывания в такой форме лишь "вызвали дополнительные негативные эмоции".

"Если извинения искренние, то они так не выглядят. Ситуация точно не останется без рассмотрения, но какие конкретные будут решения, пока неизвестно. Если ты не умеешь разговаривать с людьми, как ты можешь заниматься политикой?" – заявил источник.

Кроме того, собеседник портала Ura.ru в партии подчеркнул, что "выводы руководством будут сделаны самые жесткие", вплоть до исключения Самокиша из партии и сложения его мандата.

Согласно уставу "Единой России", члены партии должны соблюдать этические нормы, включая принцип сдержанности в публичном поведении. Нарушитель может быть исключен из-за действия, дискредитирующего ее, сказано в документе.

На фоне этого один из собеседников журналистов предположил, что Владимир Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы, выборы в которую пройдут 18–20 сентября 2026 года. По данным СМИ, партия формирует списки потенциальных кандидатов, но на сайте праймериз его фамилия пока отсутствует.



Владимир Самокиш родился в Томске 20 сентября 1975 года. Сначала работал в бизнесе, с 2009 по 2012 год занимал пост заместителя губернатора Томской области, затем вновь вернулся в предпринимательство. В 2015-м избран в гордуму Томска, а в 2021-м – депутатом Госдумы VIII от Кемеровской и Томской областей. В нижней палате парламента он является зампредом комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.



"Никакой человек не может так высказываться"

Скандальные посты Владимира Самокиша вызвали резонанс не только среди подписчиков. В частности, журналист Ксения Собчак сообщила в своем телеграм-канале, что редакция "Осторожно Media" направила запрос на имя председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Валентины Терешковой с просьбой дать оценку случившемуся.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с изданием "Абзац" допустила разбор полетов на комиссии по этике.





Елена Драпеко первый зампред комитета Госдумы по культуре Ему может быть вынесено порицание, выговор, это не связано со снятием мандата, для этого нужно вмешательство прокуратуры. Никакой человек не может так высказываться, тем белее депутат. Норрис – уважаемый актер, сыграл много ролей, много сделал для мировой культуры, был популярен в России. Этого депутата я не знаю, и никто его не знал, пока он не каркнул. Возможно, захотел поднять свою популярность, другого объяснения я не вижу.

Зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Ярослав Нилов отметил, что ее члены смогут дать оценку поведению депутата только после поступления официальной жалобы, сообщает "Газета.ру". По его словам, в подобных ситуациях комиссия может предложить такие варианты решения проблемы, как попросить прощения или опровергнуть собственные высказывания.

"Что касается конкретного случая, я тоже видел в интернете, как идет обсуждение, но был ли это взлом или это было действительно заявление, мне неизвестно. Когда жалобы на депутатов поступают в комиссию, комиссия обращается к самому депутату, чтобы понять аргументацию, и, проанализировав все документы, уже потом вопрос выносится на повестку дня и для обсуждения комиссией", – объяснил Нилов регламент.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем телеграм-канале предложил жителям Томской области ответить на вопрос, кого бы они поддержали на выборах – Владимира Самокиша или Чака Норриса. На момент публикации за депутата проголосовало только 3% респондентов при более чем 70 тысячах участников опроса.

При этом бывший депутат Верховной рады Украины, а ныне российский политик Олег Царев заявил в своем телеграм-канале о неискренности извинений Владимира Самокиша. По его мнению, парламентарий хамил подписчикам, "потому что в грош их не ставил".





Олег Царев бывший депутат Верховной рады Украины Сейчас он извиняется, но подчеркивает, что делает это исключительно по команде начальства, а не потому, что стыдно перед избирателями. Он готов унизиться по приказу сверху, но не из уважения к тем, кого оскорблял.

В то же время это не первый случай, когда Владимир Самокиш оказывается в центре скандала. К примеру, в декабре 2025 года он раскритиковал итоги конкурса "Молодежная столица России", победу в котором одержал Смоленск, а не его родной Томск. Затем депутат вступил в перепалку с подписчиками, используя в том числе нецензурную лексику. Позже пост был удален, а депутат принес извинения.

Аналогичная ситуация повторилась в конце того же месяца после публикации ролика, в котором прохожих спрашивали о существовании Омска и Томска. Эта запись в итоге тоже была стерта.

