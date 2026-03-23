МИД: Россия ответит на разбойные попытки превратить Балтику во внутренние воды НАТО

Россия ответит на "разбой и беспредел", направленный на превращение Балтийского моря и других акваторий во "внутренние воды" НАТО с использованием всех необходимых средств. С таким заявлением выступил МИД РФ.

Дипломаты подчеркнули, что те, кто нацелен сделать Балтийское море и другие акватории подконтрольными Альянсу и ЕС, должны понимать, что подобные действия не останутся без реакции Москвы.

Ранее Владимир Путин поручил усилить защиту государственной границы России через усовершенствование инфраструктуры, а также через повышение уровня боевой готовности и технической оснащенности пограничных пунктов.

Вместе с тем посол России в Осло Николай Корчунов заявлял, что страны Североатлантического альянса планируют устроить частичную или полную морскую блокаду России. По его словам, многие государства НАТО, в том числе Норвегия, переводят балтийско-арктический регион на "казарменное положение".

