В России стартовал эксперимент по запуску единой сети "белых банкоматов", рассказал в интервью РИА Новости президент объединения "Росинкас" Сергей Верейкин.

Сеть таких банкоматов будет создана объединением, кредитные организации смогут подключаться к ним за небольшую плату, а для их клиентов доступ будет бесплатным.

На 1 января 2026 года количество банкоматов в России составило 138 тысяч штук, минимум с 2010 года. Одной из причин стали большие затраты банков на содержание устройств самообслуживания в труднодоступных местах, при этом в некоторых точках размещены сразу несколько устройств самообслуживания разных банков.

"Решение – создать единую независимую сеть так называемых белых банкоматов под управлением одного оператора. Банкоматы будут принадлежать "Росинкас", на них не будет банковского бренда, поэтому такое название – "белые", оно принято и в международной практике", – объяснил Верейкин.

Благодаря этому банки – участники проекта перейдут к модели сервисного обслуживания, получая доступ к устройствам по подписке или оплачивая только объем проведенных транзакций своих клиентов. При реализации эксперимента для россиян вырастет физическая доступность устройств, а единая сеть даст возможность размещать банкоматы в соответствии с реальными потребностями населения.

При этом для клиентов банков, которые подключатся к такой сети, снятие и внесение наличных будет без комиссии, а банки, в свою очередь, смогут до 30% сократить затраты на обслуживание банкоматов.

Сейчас эксперимент проводится в Тамбовской области, к нему присоединились региональные банки. Верейкин подчеркнул, что идею также инициировали региональные кредитные организации, которые хотели объединиться, чтобы сэкономить на инкассации.

Ранее Центробанк России сообщил, что единый реестр платежных карт, запуск которого планируется на 2027 год, не будет предоставлять банкам доступ к сведениям о россиянах, составляющим банковскую тайну. Например, банк не сможет увидеть из реестра, сколько у гражданина карт в других банках и каких именно.

