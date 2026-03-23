Режиссер Сарик Андреасян экранизирует "Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях"

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Кинокомпания братьев Андреасян (Студия "К. Б. А.") в партнерстве с телеканалом ТНТ в ближайшее время приступит к съемкам фильма "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", сообщается на официальном сайте телеканала.

"Напомню всем слова Михаила Жванецкого: "Россия – страна талантов. Талантов масса – работать некому". Андреасяны – одни из немногих людей, которые готовы работать в любое время дня и ночи", – отметила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

Она добавила, что другие фильмы кинокомпании собрали более 2 миллиардов рублей в прокате и вошли в число самых кассовых релизов года. По мнению Канделаки, новая сказка "будет триумфально штурмовать прокат".

Режиссером картины станет Сарик Андреасян. Он отметил, что кино в последнее время становится местом для всей семьи, и что ему, как многодетному отцу, приятно смотреть и обсуждать фильмы вместе с детьми.

"Я стараюсь сам производить именно такой контент, чтобы мне не было стыдно не только перед ребенком, но и перед его родителями", – отметил Андреасян.

Он также указал на то, что многие взрослые читали "Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях" в детстве. По словам режиссера, важно показывать детям то, на чем выросли их родители, и сделать это масштабно и увлекательно.

Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм", телеканал НТВ и Кинокомпания ТЕМП снимут художественный фильм "Ну, погоди!".

Генеральный директор НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что "Ну, погоди!" – не просто мультфильм, любимый поколениями, а настоящее культурное наследие. Он также подчеркнул, что у кинематографистов уже был похожий опыт с романтической сказкой "Летучий корабль".

