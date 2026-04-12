Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за тумана

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице ночью и утром воскресенья, 12 апреля, из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Метеопредупреждение будет действовать в Москве до 09:00 12 апреля. Аналогичное предупреждение также действует на территории Подмосковья.

На следующей неделе в Москву вернется теплая погода, и к ее концу воздух прогреется до плюс 17 градусов – это соответствует климатической норме первых дней мая.

По словам синоптиков, столичный регион попрощался со снежным покровом до осени. Временный снежный покров, который на днях отметили некоторые метеостанции Москвы и Московской области, уже сошел.